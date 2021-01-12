سلمى أبو ضيف تكشف عن دورها بفيلم المصارع ..شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت النجمة الشابة سلمى أبو ضيف، عن كواليس مشاركتها بفيلم "المصارع" مع الفنان محمد لطفي، والذي يجري تصويره بالإمارات العربية المتحدة.

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وصرحت أبو ضيف خلال لقاءها في برنامج The Insider، إنها تجسد شخصية فتاة تدعى "سلمى"، وتنتمي لعائلة

من المصارعين، مشيرة إلى أنها تحمل ماجيستير في الفنون القتالية، وعكفت على التدريب بشكل يومي.

وأوضحت أن اختلاف القصة هو ما جذبها للفيلم؛ لأن الناس اعتادت على تجسيدها الأدوار بصورة نمطية، ولكنها تعمل على خلق

نوع من الاختلاف بهذا الدور.

وكانت سلمى أبو ضيف قد أثارت الجدل مؤخرًا، بعد نشرها صورة لافتة وجريئة مع رئيس تحرير مجلة Vogue العربية، ليعتقد الناس أنها ارتطبت به رسميًا بعد انفصالها عن حبيبها الإيطالي قبل أشهر عدة، لتخرج نافية هذا الخبر وتؤكد أنه مجرد صديق.