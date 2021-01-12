عروض نتفليكس في 2021.. ترسانة نجوم و70 فيلما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت نتفليكس، الثلاثاء، قائمة إصدارتها الجديدة في 2021، مع ما لا يقل عن 70 فيلما طويلا وكوكبة من النجوم.

واختارت الشبكة الرائدة عالميا في مجال البث التدفقي أسلوباً جديداً لها في الترويج لجديدها هذا العام، بعدما اعتادت الإعلان عن كل عمل تنتجه على حدة، مؤكدة تعزيز موقعها الريادي في المجال.



وباتت المنصة تتخطى بفارق كبير كل شركات الإنتاج في هوليوود لناحية عدد الإنتاجات.

من الدراما إلى الكوميديا مرورا بالخيال العلمي والرعب وحتى الويسترن، حرصت نتفليكس على تنويع إنتاجاتها لترضي مختلف الأذواق، مع بعض الأعمال التي تبدو كأنها منتجة للمنافسة على أبزر الجوائز السينمائية.

واكتفت المنصة بالكشف عن تواريخ طرح 10 من أفلامها، من المقرر البدء بعرضها كلها بين يناير/ كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار.





ومع قائمة الأفلام، نشرت نتفليكس تسجيلا مصورا قصيرا يظهر كوكبة النجوم المشاركين في أعمال هذه السنة، بينهم جال جادوت (ووندر وومان 1984) ودواين "ذي روك" جونسون (فاست أند فيوريوس وجومانجي) وراين رينولدز (ديدبول).

ومن بين النجوم الكثر الذين ستزخر بهم أعمال نتفليكس الجديدة في 2021، أسماء كبيرة حازت جوائز أوسكار من أمثال ميريل ستريب وساندرا بولوك وأوكتافيا سبنسر وجيريمي آيرنز إضافة إلى ليوناردو دي كابريو وجنيفر لورنس وريجينا كينج وأدريان برودي.

وعلى صعيد المخرجين، تضم قائمة إنتاجات نتفليكس هذا العام جاين كامبيون الحائزة أيضا جائزة أوسكار، مع "ذي باور أوف ذي دوج"، إضافة إلى الممثلتين هالي بيري والكاتب والممثل لين-مانويل ميرندا اللذين ينتقلان للمرة الأولى إلى خلف الكاميرا.





ومن بين الأفلام الطويلة المنتظرة، هناك "دونت لوك آب" لآدم ماكاي (ذي بيج شورت وفايس)، مع ليوناردو دي كابريو، إضافة إلى فيلم الويسترن "ذي هاردر ذاي فال" الذي شارك في إنتاجه مغني الراب جاي-زي.

وتعوّل نتفليكس أيضا على ما يبدو على "ريد نوتيس" مع دواين جونسون وجال جادوت وراين رينولدز، وهو فيلم حركة بلغت ميزانيته 160 مليون دولار، وفق وسائل إعلام أمريكية عدة.