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أوليفيا وايلد تترك منزلها بعد الكشف عن قصة حبها مع هارى ستايل.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تركت النجمة العالمية أوليفيا وايلد المنزل التى كانت تقيم فيه مع خطيبها السابق جيسون سوديكيس والموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أخذت النجمة الشهيرة هذه الخطوة بعد الإعلان رسميا عن قصة حبها الجديدة بالنجم العالمى هارى ستايل العضو لسابق لفريق " one direction " .

سجلت عدسات مصورى " البابارتزى " لحظة ترك الممثلة البالغة من العمر ( 36 عاما ) المنزل الذى أقامت فيه لسنوات طويلة، و كانت وايلد ترتدى " سويتشيرت " بإحدى درجات اللون الوردى إضافة الى بنطلون ذى تصميم بسيط باللون الأسود وحذاء رياضى باللون الأبيض.

اوليفيا وايلد (1)

 و كانت أوليفيا وهى متجهه لتستقل سيارتها الفارهة وكانت عدد من الحقائب التى تحتوى على ملابس .

اوليفيا وايلد (2)

يذكر أنه يُقال إن قصة الحب الجديدة لأوليفيا وايلد وهارى ستايل لم تكن مفاجئة بعد انتهاء علاقة النجمة الشهيرة التى استمرت تسع سنوات مع خطيبها السابق جيسون سوديكيس ، حيث انتهت فى بداية عام 2020 ؛ فقد ادعى مصدر مؤخرا أن الممثلة البالغة من العمر ( 36 عام ) والممثل الكوميدى ذو الـ ( 45 عام ) تجادلوا حول علاقتها الوثيقة مع هارى ستايل البالغ من العمر ( 26 عام ) الذى تحول الآن الى " حبيب" حيث كانوا يتبادلون رسائل مغازلة أثناء تصوير مشاهد من الفيلم الجديد الذى أخرجته وايلد العام الماضى .

لكن أخبر مصدر موقع " MailOnline " أن الزوجين السابقين انفصلا قبل أشهر من بدء قصة حب النجمة و المخرجة أوليفيا وايلد و هارى ستايل نجم فريق " One Direction " السابق ، الذى ظهرا معا فى حفل زفاف خلال الأسبوع الماضى ، حيث بدأت مواعدتهم  فى التحول لرسمية.

و أشار المصدر قائلا : " انفصل جيسون وأوليفيا لمدة عام تقريبا ولم يكن بدأها علاقتها بهارى ستايل أمر مفاجئ " ، وقد انتشر مؤخرا شائعات حول أوليفيا وايلد و هى أم لطفلين مفادها أن الرسائل النصية بينها وبين هارى ستايل أشعلت انفصالها عن جيسون .

اوليفيا وايلد (3)
اوليفيا وايلد (3)

 

اوليفيا وايلد (4)
اوليفيا وايلد (4)

 

اوليفيا وايلد (5)
اوليفيا وايلد (5)

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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