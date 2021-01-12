شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا وايلد تترك منزلها بعد الكشف عن قصة حبها مع هارى ستايل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تركت النجمة العالمية أوليفيا وايلد المنزل التى كانت تقيم فيه مع خطيبها السابق جيسون سوديكيس والموجود فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد أخذت النجمة الشهيرة هذه الخطوة بعد الإعلان رسميا عن قصة حبها الجديدة بالنجم العالمى هارى ستايل العضو لسابق لفريق " one direction " .

سجلت عدسات مصورى " البابارتزى " لحظة ترك الممثلة البالغة من العمر ( 36 عاما ) المنزل الذى أقامت فيه لسنوات طويلة، و كانت وايلد ترتدى " سويتشيرت " بإحدى درجات اللون الوردى إضافة الى بنطلون ذى تصميم بسيط باللون الأسود وحذاء رياضى باللون الأبيض.

و كانت أوليفيا وهى متجهه لتستقل سيارتها الفارهة وكانت عدد من الحقائب التى تحتوى على ملابس .

يذكر أنه يُقال إن قصة الحب الجديدة لأوليفيا وايلد وهارى ستايل لم تكن مفاجئة بعد انتهاء علاقة النجمة الشهيرة التى استمرت تسع سنوات مع خطيبها السابق جيسون سوديكيس ، حيث انتهت فى بداية عام 2020 ؛ فقد ادعى مصدر مؤخرا أن الممثلة البالغة من العمر ( 36 عام ) والممثل الكوميدى ذو الـ ( 45 عام ) تجادلوا حول علاقتها الوثيقة مع هارى ستايل البالغ من العمر ( 26 عام ) الذى تحول الآن الى " حبيب" حيث كانوا يتبادلون رسائل مغازلة أثناء تصوير مشاهد من الفيلم الجديد الذى أخرجته وايلد العام الماضى .

لكن أخبر مصدر موقع " MailOnline " أن الزوجين السابقين انفصلا قبل أشهر من بدء قصة حب النجمة و المخرجة أوليفيا وايلد و هارى ستايل نجم فريق " One Direction " السابق ، الذى ظهرا معا فى حفل زفاف خلال الأسبوع الماضى ، حيث بدأت مواعدتهم فى التحول لرسمية.

و أشار المصدر قائلا : " انفصل جيسون وأوليفيا لمدة عام تقريبا ولم يكن بدأها علاقتها بهارى ستايل أمر مفاجئ " ، وقد انتشر مؤخرا شائعات حول أوليفيا وايلد و هى أم لطفلين مفادها أن الرسائل النصية بينها وبين هارى ستايل أشعلت انفصالها عن جيسون .



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