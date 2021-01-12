شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ والوليد بن طلال يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وسالم الهندى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، افتتاح المقر الجديد للشركة بمدينة الرياض.

ونشر تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، قائلاً :"صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة روتانا الأستاذ سالم الهندي خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض".

وكان هنأ المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، الشعب العربى بالعام الجديد 2021، متمنيا أن يكون خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن تكون سنة فرح وسعادة وتحقيق الأمنيات وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "اليوم الخميس هو يوم النهايات، نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية سنة، اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق، ونسأل الله أن يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات للجميع".