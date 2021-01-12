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تركى آل الشيخ والوليد بن طلال يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا بالرياض

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القاهرة - سامية سيد - حضر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وسالم الهندى الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، افتتاح المقر الجديد للشركة بمدينة الرياض.

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (1)

ونشر تركى آل الشيخ، عبر حسابه بموقع تويتر"فيديو"، قائلاً :"صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ومعالي المستشار تركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة روتانا الأستاذ سالم الهندي خلال افتتاحهم للمقر الجديد لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الرياض".

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (2)

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (3)

وكان هنأ المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى، الشعب العربى بالعام الجديد 2021، متمنيا أن يكون خاليا من الأوجاع والأحزان، وأن تكون سنة فرح وسعادة وتحقيق الأمنيات وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر": "اليوم الخميس هو يوم النهايات، نهاية أسبوع ونهاية شهر ونهاية سنة، اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق، ونسأل الله أن يجعل سنة 2021 سنة فرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات للجميع".

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (4)

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (5)

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (6)

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (7)

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (8)

 

تركى آل الشيخ والوليد بن طلال وسالم الهندى يشهدان افتتاح المقر الجديد لشركة روتانا في الرياض (9)

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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