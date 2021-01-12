شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الـ 13 من بانوراما الفيلم الأوروبى لإشعار آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بانوراما الفيلم الأوروبى عن تأجيل الدورة الـ13، والتي كان من المقرر إقامتها من الفترة 13حتى 22 يناير الجارى بسينما زاوية، وذلك اتباعا للقرار الوزاري الصادر بشأن وقف المهرجانات والفعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية.

وقد أعربت بانوراما الفيلم الأوروبى سابقا عن سعادتها بالإعلان عن برنامج البانوراما للدورةالـ13، والتي تتضمن أكثر من 45 فيلما روائيا ووثائقيا وكلاسيكيات، وتضم البانوراما 4 أقسام هم: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام التسجيلية، مخرجون صاعدون، سينما كريستوف كيشلوفسكى وسيعرض من خلاله بعض أفلام المخرج البولندى.

و كانت البانوراما قد أعلنت عن أماكن عرض أفلام هذه الدورة، وأوضحت أن البرنامج سيعرض بشكل كامل في سينما "الزاوية" بعماد الدين وسينما "جالكسى" بالمنيل و المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

والمعروف أن بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني أسسته شركة أفلام مصر العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتنظمه سينما زاوية، تعرض خلاله العديد من الأفلام الروائية، والتسجيلية، والقصيرة التي أنتجت حديثاً، ونالت استحسان النقاد والجمهور في العديد من المهرجانات الدولية مثل كان وبرلين، و تهدف بانوراما الفيلم الأوروبى إلى أتاحة الفرصة للمشاهد المصرى لمتابعة بعض أعمال السينما الأوروبية ولقاء عدد من صناع العمل.