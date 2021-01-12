شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير يوجه رسالة حب لبحر أبو جريشة بـ"فينك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدرت الأغنية الجديدة "فينك يا حبيبي" من ألبوم الكينج محمد منير "باب الجمال" على قناة اليوتيوب الخاصة به لتكون الأغنية الثانية بعد "باب الجمال"، والتي طرحت منذ أسبوع وحققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة، وتعتبر الأغنية الجديدة هي من الأغاني التي يعيد الكينج تقديمها وإحياءها من جديد ضمن مشروع بدأه من سنوات طويلة، فالأغنية واحدة من أشهر أغاني المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، وكان لقبه ملك موسيقى البلوز المصرى، وصدرت هذه الأغنية في ألبومه "كفاية بعاد" من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

والأغنية موسيقاها مختلطة بين عربية ونوبية، وانتقلت من الجنوب إلى الشمال في ذلك الوقت عن طريق التجار بترحالهم من جنوب مصر لشمالها، ويعتبر بحر أبو جريشة من أصول نوبيه لقرية قرشه بالنوبة، رصيده 9 البومات غنائية معظمهم من كلماته والحانه قدمها خلال مشواره الفنى من عام 1977 حتى 1990، ويعتبر منير هذه الأغنية بمثابة رسالة حب وتقدير وتخليد للغائب الحاضر الفنان بحر ابو جريشة، كما أن منير أعلن عن إهدائه هذه الأغنية أيضا لروح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي حلت ذكراه الأولى من أيام قليلة.

وتقول كلمات الأغنية "فينك يا حبيبي يا دنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك شايل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش آخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال قرب، سنين وقلوبنا بتتعذب، احكيله أوصف له حالتنا".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.