شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ينشر صورة من كواليس "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير محمود حميدة، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، حيث نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام، أتبعها بالقول: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".



كواليس أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.





وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، مى عمر، انتصار، أحمد حلاوة، شيماء سيف، ملك قورة، ليلى عز العرب، محمد ثروت، محمد سلام، محمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر.