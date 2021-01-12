شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : على الحجار ما أروعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علي الحجار ما أروعك، هذه الجملة خرجت من فمي فور الاستماع لأغنيته االجديدة " لو عايز " التي تقول كلماتها: " لو عايز تنسى مشاكلك اضحك وأوعى يبان على شكلك..ماتسيبش الهم يطولك وافرد طولك لا الخوف ياكلك ..خلليها على الله وقول ان شاالله تعدى وخيرها ف غيرها.. "، إلى آخر كلمات الأغنية التي كتبها محمد جلال ليدعونا للتفاؤل والأمل والرضا بالنصيب والاعتماد على الله ، فكلمات الأغنية تحمل الكثير من النصائح والحكم الفلسفية في التعامل مع الحياة وأن حياتنا أبسط مما نعقدها.

أغنية "لو عايز" تحمل كل عناصر الفرجة الغنائية المتكاملة الأركان بداية من كلماتها التي تحمل الكثير من الصور السريعة المتلاحقة ، وهذا ما دفع ملحنها ممدوح صلاح لاختيار إيقاع سريع قريب من الـ" Rega tun" ، ثم تصويرها بطريقة التسريع في الصورة وهو مناسب جدا أيضا لإيقاع الأغنية ثم أداء النجم علي الحجار كمطرب وممثل في الكليب أضفى عليها خفة ظل ومرح برغم الفلسفة والحكمة في الكلمات، ولكن التوزيع والميكس الذي صنعه أسامة كمال للأغنية جعلنا أمام فرجة غنائية متكاملة.

النجم على الحجار هو مطرب وملحن وممثل ، من مواليد الجيزة عام 1954، نشأ وسط عائلة فنية وتتلمذ موسيقيًا على أيدي والده الفنان الراحل (إبراهيم الحجار)، التحق بكلية الفنون الجميلة بهدف إصقال موهبته الفنية في الرسم بجانب موهبته الأساسية في الغناء، شارك العديد من المطربين العرب والأجانب في أغاني وحفلات مشتركة مثل مغني الأوبرا الإسباني (بلاسيدو دومينجو)، قام بالتمثيل في كثير من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (ألف ليلة وليلة، الباقي من الزمن ساعة، ياسين وبهية)، ومسرحيات (منين أجيب ناس، رصاصة فى القلب حرامي واثنين لصوص).