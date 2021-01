شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تبهر العالم بنسخة "deluxe" من ألبومها الأخير "Evermore" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية تايلور سويفت التى تحظى بشعبية جارفة حول العالم أن تضع بصمة واضحة مع بداية العام الجديد 2021، فأطلقت النجمة الشهيرة نسخة "deluxe" من ألبومها الغنائى الأخير "Evermore" الذى حقق نجاحا مذهلا منذ الساعات الأولى لإطلاقه، وجاءت النسخة الـ "deluxe" مبهرة لعشاق تايلور سويفت.

وقد أشارت عدد من المواقع وأبرزها "بيلبورد" أن النسخة الجديدة من الألبوم تحتوى على أغنيتين جديدتين وهما: "Right Where You Left Me" و "It's Time to Go".





يذكر أن تايلور سويفت استطاعت أن تحقق إنجازا مذهلا خلال عام 2020، وهو ما أكدته التقارير المنشورة مؤخراً على المواقع العالمية المعنية بالموسيقى ، فقد استطاع ألبوم "folklore" الذى أطلقته تايلور سويفت أن يكون أفضل ألبوم غنائى عالميا فى 2020، حيث أشارت التقارير التى نشرها عدد من المواقع وأبرزها "فارايتى" أن ألبوم "folklore" لتايلور سويفت حقق مبيعات وصلت الى 2.3 مليون وحدة ألبوم، وهو ما يزيد قليلا عن ألبوم "My Turn" الذى جاء بالمركز الثانى للمغنى الشهير "lil baby" ليل بيبى، والذى حصد 2.1 مليون.

ومن أكثر أغنيات ألبوم "folklore " التى حققت نجاح كبير خلال العام كل من "The 1" و "Exile" .