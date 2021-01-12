انهيار بيومي فؤاد وتأثر سيد رجب.. لقطات من جنازة والد بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهت منذ قليل مراسم دفن والد الفنان بيومي فؤاد بمقابر الأسرة في مدينة الفيوم.

وشهدت مراسم دفن جثمان والده العديد من اللقطات نستعرض أبرزها في السطور التالية:

انهيار بيومي فؤاد

لم يتمالك الفنان بيومي فؤاد دموعه أثناء جنازة والده، وظهر وهو يبكي على والده الراحل.

أحمد أمين بالكمامة السوداء

ظهر الفنان أحمد أمين في جنازة والد بيومي فؤاد مرتديًا كمامة السوداء.

المحافظة على التباعد الاجتماعي

حرص المصلين في جنازة والد بيومي فؤاد على ترك مسافات بينهما للمحافظة على التباعد الاجتماعي.

ارتداء الكمامات

ظهر جميع مشاركي تشييع جثمان والد بيومي فؤاد على ارتداء الكمامات للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا.

تلقي العزاء بالمدافن

عقب انتهاء مراسم الدفن استقبل بيومي فؤاد العزاء في والده خارج المدافن.

تأثر سيد رجب

ظهر الفنان سيد رجب متأثرا في الصور التي إلتقطت له خلال مشاركته في جنازة والد بيومي فؤاد.

وحضر صلاة الجنازة الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والإعلامي أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدري.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" منشورا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء.