أصالة تهنئ سميرة سعيد بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة السورية أصالة نصري، صديقتها المطربة المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها، الذي وافق 10 يناير.

وكتبت أصالة تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "الغالية الرّاقية سميرة الفرح وصاحبة مدرسة فنية متفرّدة، كلّ سنة وأنتي بألف خير وصحّة ونجاح يا أطيب قلّب سميرة سعيد".

وردت سميرة سعيد على تهنئة أصالة لها:"شكرا عزيزتي الغالية، دمتي متألقة وعلى أمل أن تكون دايما في أحسن حال".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد احتفلت بعيد ميلادها الـ62، الأحد الماضي 10 يناير، إذ أنها من مواليد عام 1958.