ليلى فوزي.. تزوجت 3 مرات وظهرت في فيلم بعد وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى السادسة عشر على وفاة جميلة الجميلات الفنانة ليلى فوزي، إذ رحلت عن عالمنا في 12 يناير عام 2005.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن ليلى فوزي:

- ولدت ليلى في 3 فبراير 1923 لأب مصري وأم من أصل تركي

- كان والدها يعمل تاجر أقمشة ويمتلك محالاً في القاهرة والإسكندرية وإسطنبول ودمشق وبيروت

- جاء ترتيب ليلى الثالث بين 4 أشقاء وشقيقات، وارتبطت صفة البورجوازية بالأسرة التي عاشت في رغد بسبب انتعاش تجارة رب الأسرة

- بدأت فوزي، حياتها الفنية في أربعينيات القرن الماضي، ويعد فيلم "على بابا والأربعين حرامي" أول الأفلام التي برزت من خلالها إذ قدمت دور مرجانة، مع الراحلين علي الكسار وإسماعيل ياسين، ولا ينسى أحد دورها في فيلم الناصر صلاح الدين تحت اسم "فيرجينيا جميلة الجميلات".

- أولى زيجات ليلى فوزي كانت من المطرب عزيز عثمان، الذي كان يكبرها بـ30 عاما وصديق لوالدها، ورغم رفض والدها فإنها صممت على الزواج منه رغبة منها في الهروب من شدة والدها في التعامل، خاصة بعد رفضه زواجها من أنور وجدي، لكنها وجدت المعاملة نفسها من عثمان، فأصرت على الطلاق.

- تزوجت بعدها من الفنان أنور وجدي، عقب انفصاله عن ليلى مراد، لكن زواجها لم يستمر أكثر من 8 أشهر، ومرض بعدها "وجدي" ثم رح عن عالمنا.

- تزوجت للمرة الثالثة من الإذاعي جلال معوض، وظلت معه حتى توفى، ولم تتزوج بعده مرة أخرى.

- أحد أبرز الأدوار التي قدمتها على شاشة السينما ضمن فيلم "صلاح الدين" للمخرج يوسف شاهين، وبسببه حصلت على لقبها "جميلة الجميلات".

- آخر أفلامها السينمائية فيلم "فارس ظهر الخيل" عام 2001، وهو آخر أفلامها السينمائية، وجسدت دور مارجريت زوجة الجنرال الإنجليزي، وهو من إخراج عاطف سالم.

- أعمالها في الدراما التلفزيونية عديدة ومنها "من الذي لا يحب فاطمة" و"بوابة الحلواني" و"هوانم جاردن سيتي" وغيرها.

- قدمت الفنانة الراحلة آخر أعمالها التليفزيونية من خلال مسلسل "فريسكا" مع الفنانة آثار الحكيم، عام 2004، من إخراج مجدي أحمد علي.

- ظهرت في فيلم "زي عود الكبريت" للفنان حسين الإمام، بعد وفاتها، واستعان بعدد من الفنانين الراحلين من خلال مشاهد أرشيفية، ومن بينهم الفنانة الراحلة ليلي فوزي، من خلال دور "جلنار"، وذلك في عام 2014.

- رحلت ليلى فوزي في 12 يناير عام 2005.