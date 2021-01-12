دنيا عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة لوالدتها: "تسعة أشهر من الغربة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت؛ "تسعة أشهر من الغربة".

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وفاة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك 12 أبريل 2020.

وعلقت :"البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان"

وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي