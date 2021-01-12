أبطال (اللعبة 2): اقتربنا من طرح المسلسل

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب ابطال مسلسل "اللعبة 2" من انتهاء تصوير مشاهدهم، وذلك استعدادًا لـ طرحه نهاية الشهر الجاري على منصة شاهد الرقمية.

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مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد

سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى، وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه