وفاة الإعلامية الكبيرة ماجدة أبو هيف

ياسر رشاد - القاهرة - رحلت عن عالمنا الإعلامية ماجدة أبو هيف، مساء، المذيعة بالتليفزيون المصري، والتي اشتهرت كمذيعة "ربط"، و مقدمة البرنامج الشهير "العقل يكسب".

وأعلنت الإعلامية مها مدحت وفاة ماجدة أبو هيف، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "إنا

لله وإنا إليه راجعون، الإعلامية القديرة الخلوقة ماجدة أبو هيف في ذمة الله".



يذكر أن الإعلامية الراحلة ماجدة أبو هيف كانت قد كشفت عن أصعب لحظات مرت عليها في عملها، خلال

لقاء تليفزيوني، حيث قالت: وقت اغتيال السادات كان أصعب الأوقات في عملي، وكان عندي شيفت وقتها، حيث أوضحت أنها تحولت إلى مقدمة برامج بعد اقتراح بعض الأفكار، مثل فكرة برنامجها الشهير العقل يكسب وعن شهرتها بـ الخواجاية، قالت: "السبب يرجع إلى أن والدتي إيطالية، وإلى إجادتي لعدة لغات".