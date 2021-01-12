بعد إصابتها بكورونا.. يسرا تكشف تفاصيل حالتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - طمأنت النجمة يسرا جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، بعد إعلان سلبية المسحة الثالثة التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا.

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وكتبت "يسرا" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي

"فيسبوك": " الحمد لله دائما وأبداً.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جداً من قلبي على دعواتكم ليا.

وأضافت، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه

ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع ".

وكانت قد أعلنت النجمة يسرا، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل حلقتها في برنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا.