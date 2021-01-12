وليد سعد يكشف كواليس أغنية (فاكرني يا حب) مع الهضبة عمرو دياب

ياسر رشاد - القاهرة - أفصح الملحن وليد سعد عن قصة الصورة التي احتفل بها مع الهضبة عمرو دياب بأغنية "فاكرني ياحب"، وكيف أخذ بشرى منه بنجاح الأغنية عندما التقيا في الأستوديو.

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وقال وليد سعد خلال مقابلة أجراها في برنامج ET بالعربي، إن "فاكرني يا حب" الآن من أحب الأغاني إلى قلبه، لأنها مختلفة كلاما ولحنا ومضمونا، وكان عمرو دياب جريئا وذكيا جدا عندما قبل غناء كلماتها، التي أثارت

بعض الجدل، لكن الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وهو ليس "الهضبة" من فراغ.

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وأضاف وليد سعد أنه لم يتمكن من حضور احتفال أصدقائه بالأغنية مع عمرو دياب في البداية لأن زوجته كانت عند الطبيب، ثم علم بعد يومين بأن عمرو دياب يضيف لمسات أخيرة في الأستوديو، واقترح عليه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذهاب، واستقبله عمرو دياب قائلا

"خلاص جاي بعد ما الأغنية نجحت"، فكانت بشرى جميلة من عمرو دياب بنجاح الأغنية.

كما تحدث وليد سعد عن تعاونه في بداية 2021 مع المطرب السعودي رابح صقر في أغنية "ماشي دوغري"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وقال إنها عمل غالٍ جدا على قلبه، خاصة وأن رابح صقر لا يغني باللهجة المصرية، لكنه لم يبذل مجهودا في إقناعه، فرابح صقر كان قد اتخذ القرار بالفعل.

وأضاف، أنه فوجئ بإعجاب رابح صقر بأغنية أخرى لحنها، ووزعها الموزع الموسيقى مدحت خميس، وهي أغنية رومانسية، وأحب رابح صقر أن يجرب في هذا النوع وكانت متوافقة جدا معه.