الغيطى يعود للإذاعة بـ"كلام اغاني"

ياسر رشاد - القاهرة - يعود الإعلامى محمد الغيطى مجددًا لأثير الإذاعة من خلال برنامج جديد من المقرر أن يبث اولى حلقاته يوم الخميس المقبل الساعة الرابعة عصرًا.

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البرنامج يحلل كلام الاغاني وعلاقته بالمجتمع والذوق العام

والكاتب والجمهور ، من خلال اتصالات الجمهور واستضافة ضيوف متنوعة فنانين أو أطباء او شخصيات عامة.

يشار إلى أن آخر محطة تليفزيونية ظهر عليها الغيطى كانت المحور حيث

قدم على شاشتها برنامج الحكواتي وقبلها الحدث اليوم وقدم على شاشتها كلام الغيطى وقبلها إل تي سي وتن تي في.

وفي الإذاعة قدم الغيطى بإذاعة نغم أف أم أول برنامج توك شو وهو الشارع المصري ، فيما عمل أيضًا بإذاعة شعبي مقدمًا للبرنامج اليومي ياليل ياعين.