موقف نقيب الموسيقيين هاني شاكر من رامي صبري بسبب أغنية (شكراً)

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الشاعر تامر حسين صاحب كلمات اغنية "شكراً" للهضبة عمرو دياب، عن آخر المستجدات الخاصة بأزمته مع الفنان رامي صبري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر تامر التفاصيل الجديدة الخاصة بالأزمة، قائلاً:"شكراً ل النقيب المُحترم الفنان هانى شاكر والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدلرئيس جمعية المُؤلفين والملحنين

لحرصهم الشديد على القيم والمبادىء ورفضهم

التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين المصريين وأصحاب الحقوق اهتمامكم فوق راسى ومكالمتكم فوق راسىاتقفل الموضوع نهائىبمكالمتكم وبتسجيلى ٤ برامج امس فيهم تفاصيل التفاصيل".

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يذكر ان تم تسريب جزء من أغنية "شكراً" بصوت رامي صبري بعد

الأزمة التي أعلن عنها مع صنّاع الأغنية "تامر حسين، عزيز الشافعي"، حيث اعترض على حصول دياب على الأغنية بينما كان يعمل عليها مع الملحن، الأأمر الذي أنكره الشافعي في عدة لقاءات صحفية وتلفزيونية.

أغنية "شكراً"، هي آخر أغنيات ألبوم دياب الجديد "ياأنا يالاء"، الذي بدأ طرحه منتصف دسمبر 2020، والذي ضم 12 أغنية"، ومحسود (مقسوم)،شكرًا، عايز أعمل زيك"، "طبل"، "بتهزر"، "فاكرني ياحب"، و"وانا معاك" و"يادلعوا"، و"من العشم"، و"محسود (لاتينو)، الجو جميل".