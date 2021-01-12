محكمة إسرائيلية تحظر عرض فيلم "جنين جنين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حظرت محكمة إسرائيلية فيلما يوثق معركة شرسة بين جنود إسرائيليين ومسلحين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية عام 2002.

ورأت المحكمة أن المخرج العربي الإسرائيلي "شوّه" الأحداث وقدمها على أنها حقيقة.



واتخذت محكمة اللد الجزئية الحكم، الإثنين، بعد نظر دعوى تشهير رفعها جندي الاحتياط الإسرائيلي، نسيم مجناجي، ضد المخرج محمد بكري، والذي صور الفيلم مشاركته في عملية "الدرع الواقي" الإسرائيلية عام 2002.

وخلصت المحكمة إلى أن بعض ما جاء في الفيلم، بما في ذلك قيام مجناجي بنهب أموال من شخص مسن، غير صحيحة.

ومنعت المحكمة عرض الفيلم في إسرائيل، وأصدرت أمرا بمصادرة الـ24 نسخة الموجودة من الفيلم. ولم يتم حظر الفيلم على موقع يوتيوب.

وألزمت المحكمة بكري بدفع 175 ألف شيكل (55 ألف دولار أمريكي) تعويضا لمجناجي، بالإضافة إلى 50 ألف شيكل مصاريف المحكمة.

ويحق لبكري الاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.

وأظهر تحقيق للأمم المتحدة أن 52 فلسطينيا، نصفهم من المدنيين، و23 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال المواجهة.

وكان الفيلم قد خرج إلى النور عام 2002، وتم منعه من العرض. وفي أعقاب هذا القرار توجه بكري إلى محكمة العدل العليا، موضحا أن هذا القرار مجحف ويقيد حرية التعبير والإبداع، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.

وفي عام 2003 ألغت محكمة العدل العليا قرار منع عرضه وسمحت بعرض الفيلم مجددا.