شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يوجه رسالة للنجوم الشباب: "نفسى نعمل فيلم كلنا مع بعض تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم محمد إمام رسالة إلى النجوم الشباب على الساحة الفنية معلنا رغبته فى عمل فنى يجمعهم مرة أخرى غرار فيلم ساعة ونص، والذى ظهر فيه العديد من النجوم، حيث نشر إمام، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة من أفيش فيلم ساعة ونص، وعلق قائلاً "أيام ما كان الجيل كله كتفه فى كتف بعض علشان نثبت نفسنا نفسى نعمل فيلم كلنا مع بعض تانى".



محمد إمام

يأتى ذلك فى ظل بدء النجم محمد إمام تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الرمضانى المقبل النمر بعد أسبوعين، حيث يعقد جلسات عمل حالياً مع المخرجة شيرين عادل للوقوف على التفاصيل النهائية للسيناريو، واختيار باقى الأبطال بعد التعاقد، خاصة أن المسلسل تدور أحداثه في إطار صعيدى.

وفى السياق ذاته، أوشكت المخرجة شيرين عادل على الانتهاء من التحضيرات والاستعدادات للمسلسل، وتفاصيل الشخصيات الرئيسية والثانوية، خاصة أنه تم التعاقد مع كل من هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل.

يشار إلى أن محمد إمام شارك في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً في رمضان الماضى، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى ، وإنتاج سينرجى.