شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويليز فى مأزق بعد تجاهل الإرشادات الحكومية حول كورونا.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى بروس ويليز الذى يعد رائدا فى هوليوود مع مسيرته المهنية التى امتدت لأكثر من 40 عاما ، الآن يتجاهل تماما انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " و ذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى عدد الإصابات .

التقطت عدسات مصورى " البابارتزى " عدة صور لبروس ويليز وهو يتجاهل الإرشادات الحكومية عندما خرج بدون قناع وجه خلال نزهة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، أمس الاثنين .



بروس ويليز بروس ويليز

ظهر الممثل البالغ من العمر ( 65 عام ) بإطلالة " كاجوال " وذلك أثناء ذهابه لرحلة من أجل التسوق ، حيث تنص إرشادات كاليفورنيا على أنه يجب على الناس ارتداء قناع عندما يكونون خارج منازلهم ، و هو الأمر الذى سيضع النجم الشهير فى مأزق بعد تجاهله التام لهذه الخطوة .



النجم العالمى بروس ويليز النجم العالمى بروس ويليز

يذكر أن النجم الشهير بروس ويليز حافظ خلال الفترة الماضية علي فكرة الاحتفال بالكريسماس و العام الجديد في أجواء عائلية مميزة ظهرت بعض صورها عبر صفحات الـ SOCIAL MEDIA المختلفة .