شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تطمئن جمهورها: الحمد لله النتيجة سلبية وما زلت ملتزمة بالعلاج والراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها وأصدقاءها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها أجرت تحليل لفيروس كورونا المستجد، وجاءت النتيجة سلبية بعد 3 أسابيع من الإصابة بالفيروس، وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع فيس بوك: "الحمد لله النتيجة بعد 3 أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعاءكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب فى خروجى من الأزمة.. بحبكم من قلبى وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".



يسرا

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، قد أكد أن نتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية، موضحا أن الإعلامى وائل الإبراشى مازال في المستشفى والحالة تحتاج لبعض الوقت، متمنيا له الشفاء.

وعن سبب ظهور نتيجة المسحة إيجابية أكثر من مرة قال خلال تصريحات تليفزيونية "قد يكون الفيروس مات وغير معدٍ لكن بقاياه فى الجهاز التنفسى وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت".

وأوضح أن كل الجهات العلمية أكدت أن اللقاح يقلل من نسب الإصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك جدول زمنى للقاحات، حيث الوزارة بدأت تعد برامج ومراكز لإعطاء اللقاحات، والأولويات للفرق الطبية وكبار السن والمرضى ذو الأمراض المزمنة.