شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين: هانى شاكر ومدحت العدل أنهيا أزمة رامى صبرى بمكالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الشاعر تامر حسين، الشكر إلى كل من نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر والدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، بعد تدخلهما فى الأزمة المثارة حاليا، بين كل من رامى صبرى من جهة، وعزيز الشافعى من جهة أخرى، حيث قال تامر عبر حسابه على فيس بوك "شكراً للنقيب المُحترم الفنان هانى شاكر، والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ، ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين، المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى، ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى، بمكالمتكم، وبتسجيلى 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".



تامر حسين على فيس بوك

وكان تامر حسين علق على بوست نشره أيمن بهجت، وهاجم فيه إقدام رامى صبرى على خطوة غناء شكراً ونزولها على السوشيال ميديا بصوته مطالباً بالتحقيق معه.

الشاعر تامر حسين بدوره رد على الشاعر أيمن بهجت وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "أنا ذوقيا للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زى الفانز اللى بتعمل cover للأغنية بما أنها نزلت رسمى، ولكن الحقيقة انه فيه سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنه مش فى صالحه لو غنى 20 سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه وفعلاً قلبت سويقه وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج، ويعرف ان الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنهم بيخسر وحايفضل يخسر".

ثم اختتم البوست بكتابة: "حماقى وتامر حسنى حايفضلوا فى حتة تانية بأخلاقهم قبل فنهم ونجوم جيلهم".