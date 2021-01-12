شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب ترامب فى حزن وبكاء سوزان نجم الدين 5 سنوات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين تريند محرك البحث جوجل، بعد نشرها فيديو مؤثر أبكى متابعينها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، بعد لقائها بأولادها التي حرمت من رؤيتهم منذ خمس سنوات فراق في مطار القاهرة الدولى، وتسبب في هذا الفراق دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته، وذلك بعدما أصدر ترامب قرار بمنع دخول السوريين إلى أمريكا، وكان يتواجد وقتها أولادها هناك لظروف الدراسة وغيرها، ولم يكن باستطاعتها السفر إلى هناك بسبب هذا القرار.

وحاول متابعين الفنانة سوزان نجم الدين مواساتها بسبب هذا الفراق والبكاء والانهيار الذى سيطر عليها، وتهنئتها بنفس الوقت على عودة اللقاء، حيث علقت سوزان نجم الدين على الفيديو، قائلة: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة".

وتابعت: "فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة إلى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".

ويشار إلى أن آخر أعمال النجمة سوزان نجم الدين ظهورها كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، وبطولة النجوم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ.

وكانت سوزان قد شاركت النجم حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهم فى بطولة المسلسل مجموعة من النجوم منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبو زيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته "سينرجى" وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضا.