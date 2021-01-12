شكرا لقرائتكم خبر عن كتف بكتف.. محمود الليثى يساند بيومي فؤاد فى تشييع جثمان والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيومي فؤاد حرص المطرب محمود الليثى على مساندته اليوم أثناء تشييع جثمان والده، حيث اصطحب المطرب الشعبى بيومي فؤاد فى المقابر ولم يتخل عنه لحظة، خاصة أن هناك علاقة صداقة قوية تجمع الليثى و بيومي فؤاد، كما أنه حرص على استخدامه المطهرات للوقاية من فيروس كورونا.













نجوم الفن يشيعون جثمان والد بيومي فؤاد

بيومي فؤاد حرص عدد من نجوم الفن على تشييع جثمان والده بمقابر طريق الفيوم، وكان من أبرزهم الفنان محمود الليثى وسيد رجب وتامر عبد المنعم وحسن عبد الفتاح وأحمد أمين وتامر عبد المنعم وتامر محسن وأحمد البدرى ومعتز التونى.

بيومي فؤاد كان قد أعلن وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب بيومي فؤاد "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

بيومي فؤاد كان قد بدأ تصوير مسلسله الجديد "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته كل من: هالة فاخر، أميرة هانى، هاجر عفيفى، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

بيومي فؤاد عاد من دبى خلال الأيام الماضية بعد تصوير عدد من مشاهد فيلم "الشنطة" هناك والفيلم تأليف تامر عبد المنعم ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للفنان محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

وفى سياق آخر صور بيومي فؤاد عددا كبير من مشاهده فى فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى والذى يجسد دور زوجها في أحداث الفيلم، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في بطولته حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ومحمد ثروت نانسى صلاح وهدى المفتى وسامى مغاورى.