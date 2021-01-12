شكرا لقرائتكم خبر عن معارك ترتيب الأسماء بأفلام زمان.. مظهر طالب بتعويض ووحش الشاشة تنازل للمدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما تحدث خلافات بين نجوم الفن حول ترتيب وضع أسمائهم على تترات الأعمال الفنية أو أفيشات الأفلام، وكثيراً ما يعانى المخرجون والمنتجون من هذه المشكلات ويحاولون تفاديها بطرق عديدة.

وعلى الرغم من أن نجوم الزمن الجميل كانت تسود بينهم العلاقات الطيبة ، وكان الكثيرون منهم يترفعون عن هذه المشكلات إلا أنه أحيانا كانت تقع بينهم خلافات حول ترتيب وضع الأسماء على أفيشات وتترات الأفلام، حتى أن بعض هذه المشكلات وصل أحياناً للقضاء والمطالبة بتعويضات عن عدم وضع اسم الفنان بشكل يراه لائقاً بمكانته الفنية.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 نشرت المجلة موضوعاً تحت عنوان :" أزمات تسببها كتابة أسماء النجوم"، وأشارت الكواكب إلى عدد من الأزمات التى بدأت مع بداية موسم عرض عدد من الأفلام عانى منها المنتجون بسبب كتابة أسماء أبطال العمل والرغبة فى احتكار أولوية كتابة الأسماء على أفيشات الأفلام.

وكان من بين هذه المشكلات برقية احتجاج كتبها الفنان الكبير كمال الشناوى إلى أحد المنتجين قبل عرض فيلمه بيومين مؤكداً فيها أنه أقدم فنان بين أبطال العمل ولا يليق بالمنتج أن يكتب اسم الفنان أحمد رمزى قبل اسمه بين أبطال الفيلم الذى يشارك فيه.

فيما وصل غضب الفنان الكبير أحمد مظهر إلى القضاء بسبب وضع اسمه على أفيش فيلم " أنا بريئة" حيث وضع منتج الفيلم اسمه بعد اسم الفنانة إيمان والفنان رشدى أباظة، مؤكداً أن المنتج خالف العقد الذى اشترط فيه أن يوضع اسمه على رأس قائمة الأبطال، وطلب الفنان الكبير أحمد مظهر فى دعواه القضائية بتعويض قدره 1500 جنيه عن الأضرار التى لحقت به بسبب وضع اسمه فى المرتبة الثالثة.

أما وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى فكان لا يقبل بأى حال من الأحوال بعد أن حقق الشهرة والنجومية وأصبح بطلاً يتهافت عليه المنتجون أن يوضع اسمه فى الترتيب الثانى، ولكنه تنازل طواعية عن هذا الشرط بعد زواجه من الفنانة هدى سلطان التى شاركته بطولة عدد من الأفلام، وكان يتمسك بهذا الشرط إذا شاركته فنانة أخرى البطولة غير زوجته الفنانة الكبيرة.