شكرا لقرائتكم خبر عن Tomorrowland يتصدر تريند جوجل بسبب مسلسل لؤلؤ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مشهد الحفلة الذى ظهر من ضمن أحداث مسلسل " لؤلؤ" تريندات جوجل، وذلك بعد الجدل الذى أثاره المشهد، لتشبيه بـ حفلات Tomorrowland، الذى يعد أكبر مهرجان للموسيقى الإلكترونية في العالم، ويتم إقامته فى بلجيكا شهر يوليو من كل عام منذ عام 2005.

أما عن مشهد "لؤلؤ" فـ تظهر فيه الممثلة مي عمر، وهي تغني أغنيتها الجديدة، ويشاركها الغناء الفنان أكرم حسني في حفل غنائي كبير، وبالتالي أثار مشهد الحفل الجدل بسبب التشابه بين مسرح الحفل وبين مسرح مهرجان Tomorrowland.

وخلال الحلقة الـ 12، التي عرضت بالأمس، يحاول مجدى هلال (إدوارد) إخراج لؤلؤ (مى عمر) من حالة الحزن والاكتئاب التى دخلت فيها، ويعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، ويخبرها أن برنامجا تليفزيونيا شهيرا تواصل معه لاستضافتها فى حلقة، وتفاجئه لؤلؤ بالموافقة على الظهور فى البرنامج.



لؤلؤ



لؤلؤ



Tomorrowland

فى نفس الوقت تقابل كاميليا (نرمين الفقى) مقدم البرنامج، ويدعى محمود التميمى، وتتفق معه على الكشف عن تاريخ لؤلؤ بالكامل فى حلقته التى يستضيفها فيها، وأعطته كل المعلومات اللازمة التى لها علاقه بنشأتها ودخولها الملجأ وسجن والدتها وطبيعة عمل والدها، حتى تكسرها وتبعدها عن الساحة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.