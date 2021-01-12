شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال داخل أحد المستشفيات على الصحراوى بسبب "ضل راجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم ياسر جلال مشاهد داخلية ضمن أحداث مسلسل "ضل راجل" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، فى أحد المستشفيات على الطريق الصحراوى، اليوم الثلاثاء، ثم ينتقل مخرج العمل أحمد صالح لديكورات أخرى بعد انتهاء المشاهد بالمستشفى.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، محمود عبد المغنى، نور اللبنانية، نرمين الفقى، رنا رئيس، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، ندا بهجت، مجدى فكرى وعدد كبير من الفنانين الشباب.

ويتعاون ياسر جلال مجدداً مع اللبنانية نور بعد نجاحهما فى مسلسل "رحيم"، والذى عرض بموسم دراما رمضان 2018، وأيضاً يكرر تجربته مع محمود عبد المغنى بعد مسلسل "ظل الرئيس"، والذى عرض خلال موسم رمضان 2017 وسجل أولى بطولات ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان الماضى، وشارك بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى احمد زاهر ومحمود حافظ ومها نصار وعهدى صادق وأحمد جمال سعيد وضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.