محمد اسماعيل - القاهرة - لسه ملتزمة بالعلاج.. يسرا تعلن تعافيها من كورونا

كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة يسرا عن تعافيها من فيروس كورونا الذي أصيبت به قبل 3 أسابيع تقريبًا، وذلك عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت يسرا: "الحمد لله دائما وأبدا، بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية".

وتابعت: "لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة، بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".

وأصيبت يسرا بفيروس كورونا قبل ثلاث أسابيع تقريبًا وخضعت للعزل المنزلي مع الحرص على تلقي بروتوكول العلاج.