بعد أزمة رامي صبري.. هل يدفع عمرو دياب ثمن تقديمه أغنية جنات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"التعدي على حقوق الفنان عمرو دياب" وصناع أغنية "شكرا" من بين اتهامات عديدة يواجهها الفنان رامي صبري، بسبب طرحه الأغنية، بصوته وعبر قناته الرسمية بدون موافقة مؤلفها الشاعر تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، وشركة "ناي" المنتجة للأغنية والتي يملكها الفنان عمرو دياب.

ما قام به الفنان رامي صبري حدث من الفنان عمرو دياب نفسه منذ 14عاما، وكانت الضحية هي المطربة جنات صاحبة أغنية "اللي بيني وبينك"، فهل يدفع الثمن؟

كان المنتج أحمد الدسوقي يستعد لطرح أول ألبومات المطربة جنات في موسم صيف 2006، واختار أغنية بعنوان "اللي بيني وبينك" من كلمات الشاعر خالد منير وألحان محمد رحيم، لتكون الرئيسية بالألبوم، إلا أن صناع الأغنية فوجئوا جميعا بانتشارها عبر شبكات الإنترنت، بصوت الفنان عمرو دياب.

جنات خلال ظهورها مع الإعلامي مصطفى ياسين، قالت: "كنت متضايقة إني مش هاتسمع، حسيت بالظلم فعلا، لأني تعبت في الأغنية وأحببتها، واتعقدت، وكنت عايزة أبقى حد له وزنه، ووقتها لم يكن لي أي أعمال، كنت خايفة الناس تكرهني، والحمد لله الناس حبتني".

من جهته أكد الملحن محمد رحيم وقتها، خلال ظهوره في عدة برامج عن عزمه مقاضاة الفنان عمرو دياب بسبب قيامه بتسجيل الأغنية وطرحها، بدون إذنه كملحن، وأيضا مع علم المطرب أن الفنانة جنات تستعد لطرحها بأول ألبوماتها.

وقام الفنان رامي صبري بتقديم أغنية "شكرًا" التي طرحها الفنان عمرو دياب ضمن أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، وكانت سببًا في وقوع خلاف ساخن مع مؤلفها الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي.