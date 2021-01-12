برومو "فينك حبيبي" لـ محمد منير يتخطى الـ 96 ألف مشاهدة

ياسر رشاد - القاهرة - تخطى برومو أغنية "فينك حبيبي" للكينج محمد منير، حاجز الـ 96 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تضمن البرومو مقطع موسيقي من الأغنية، وتعتبر ثاني أغنيات ألبوم منير الجديد"باب الجمال".

طرح منير أغنية "باب الجمال"، والتي اقتربت من 2 مليون مشاهدة في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: عمر

إسماعيل، وتقول كلماتها "باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو والقلب مال .. واتفننت .. جدا في ترقيصه قلبي اتهبل ..دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى والعقل طار ..عشنا ف حصار ..لما الجميل عدى تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة وجابتنا لمس اكتاف خلاص.. خلصت اخر عدّة".

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يذكر أن "باب الجمال"، هي أولى أغنيات ألبوم منير الجديد، المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

كانت آخر إصدارات منير الغنائية، من خلال "الناس في بلادي"، التي طرحت في منتصف العام الجاري، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات: عبدالرحمن الأبنودي، ألحان: محمد رحيم.