(صور).. تشييع جنازة والد بيومي فؤاد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مراسم تشييع جثمان والد بيومي فؤاد، التي أقيمت في أحد مساجد مقابر 6 أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم الفن بجابن أسرة الراحل.

بى تأثر بيومي برحيل والده أثناء تشييع جثمانه ودفنه والدعاء له، وسانده عدد من نجوم الوط الفني، أبرزهم"سيد رجب، أحمد أمين، تامر عبد المنعم حسني

شتا،حسن عبدالفتاح، ومحمود الليثي، والمخرج أحمد البدري، والمخرج تامر محسن.

يذكر ان بيومي قد أعلن مساء أمسوفاة والده، عبر حابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وتمت مراسم الدفن في مقابر مدينة 6 أكتوبر، والاكتفاء بتقديم العزاء هناك تطبيقاً

للإجراءات الوقائية ضد كورونا

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وكانت آخر أعمال بومي الفنية، اشتراكه في العرض المسرحي الجديد "هابي نيو يير بالعربي" مع باقة فنية كوميدية، والي يتم عرضه في أحد المسارح في مدينة 6 أكتوبر، من بطولة"شيماء سيف، محمد أنور،محمد عبد الرحمن"، إخراج مجدي الهواري.

وتم اقتصار العزاء داخل المقابر، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، والالتزام بإرتداء الكمامة طوال إجراءات الدفن والجنازة.