بالصورة: مجلة “فوغ” تتعرض للانتقادات … فهل أظهرت كامالا هاريس ببشرة أفتح؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 06:07 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 5:43 مساءً

تعرضت مجلة “فوغ” الأميركية لانتقادات لاذعة من الجمهور بعد أن ظهرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على غلاف عدد شهر شباط، وذلك بسبب إظهار هاريس بلون بشرة أفتح من بشرتها الأصلية.

وقالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية، إنه رغم نفي مجلة فوغ الشهيرة للأزياء لصحيفة ”نيويورك بوست“ تعديل صورة كامالا أو تفتيح لون بشرتها، إلا أن غضب المتابعين على الإنترنت لم يتوقف؛ لأن هذا الموقف ليس الأول للمجلة، حيث وجهت إليها من قبل العديد من الاتهامات بالعنصرية وسوء معاملة الأقليات.

وانهالت التعليقات الغاضبة على منشور مجلة فوغ على ”تويتر“، حيث وضعت المجلة صورتان لهاريس، واحدة بإطلالة عصرية بسيطة وأخرى بإطلالة كلاسيكية مهنية، ولكن بشرة هاريس في الصورتين متوهجة، فعلق أحدهم: ”فوغ ما زالت تستغل إضاءتها“. بحسب “إرم نيوز”.

ويأتي ظهور كامالا على غلاف مجلة فوغ، بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته على مجلات الموضة؛ بسبب عدم ظهور زوجته ميلانيا على أي من أغلفة المجلات، طوال الأربع سنوات الماضية، وهي الفترة التي كانت فيها السيدة الأولى للبلاد، وذلك خلافا عما جرى مع ميشيل أوباما التي ظهرت عدة مرات على أغلفة مجلات الموضة أثناء وجود زوجها باراك أوباما في الحكم.