دينا الشربيني تتجاهل أزمتها مع عمرو دياب مستمتعة بوقتها في بيروت

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

الممثلة المصرية دينا الشربيني

تجاهلت الممثلة المصرية دينا الشربيني الضجة المثارة حول إنفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب​، وتوجهت الى لبنان لإستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "قصر النيل".



ونشرت دينا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة من على شرفة الفندق، الذي تقيم فيه ببيروت، وعبّرت عن سعادتها بوجودها هناك.

كما نشرت دينا صورة تجمعها بالممثل المصري عمرو يوسف، وعبّرت عن سعادتها والإمتنان من العمل معه، وعلّقت الصورة: "دائماً يكون العمل ممتع مع صديقي عمرو يوسف".

وتجسد دينا في المسلسل دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، وقد استقر المخرج خالد مرعي على فريق العمل، ويشارك الشربيني في بطولته عمرو يوسف، ريهام عبدالغفور، صلاح عبد الله، صبري فواز، محمود البزاوي وأحمد خالد صالح.