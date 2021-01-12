أصالة بدأت تتعافى من خيانة طارق العريان:"هكسر الدنيا كلها"

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

الفنانة السورية أصاله

يبدو أن الفنانة السورية أصاله بدأت تستعيد حالتها النفسية الطبيعية، وذلك بعد فترة صعبة عاشتها بسبب إعلان طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان​ عن علاقته رسمياً بعارضة الازياء السورية من أصل أرمني ​نيكول سعفان.



وجاء ذلك بعد أن ظهرت أصالة برفقة إبنتها ​شام الزهبى​ في سلسلة من الفيديوهات التي نشرتها الأخيرة عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقالت:"أنا وشام رايحين نفطر مع أصحابنا.. وبشكر شام على اهتمامها ليا بالمكياج.. صباحكم فل أنا كتير كويسة وبكره هرجع تاني للرياضة، وبكره هروح الجيم وأكسر الدنيا كلها بعد فترة غيابي الكبيرة".

وقبل ذلك كانت ظهرت أصالة أيضاً برفقة إبنتها شام من داخل السيارة وهما تستمعان إلى أغنية "أنا بتنفس حرية" للفنانة اللبنانية جوليا بطرس، وتتفاعلان معها بشكل حماسي.