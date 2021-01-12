شكرا لقرائتكم خبر عن معجبة تطلب من تامر حسني حضور زفافها وهكذا جاء رده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الفنان المصرى تامر حسنى

طلبت شابة اسمها نادية حسونة أن يحضر فنانها المفضل ​المصرى تامر حسنى​ زفافها، وكتبت تعليقا على فيديو أغنيته الجديدة "في جمال كده" التي طرحها قبل فترة: "نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان، و دة بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك إزاي"



فرأى الفنان المصري تامر حسني تعليقها خصوصا انه نال عدد كبير من الاعجابات على القناة على يوتيوب لكن كيف جاء رده؟ وهل يحقق أمنيتها بحضور زفافها؟