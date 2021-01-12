ديدبول 3.. أول فيلم "للكبار فقط" في تاريخ مارفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن عالم مارفل السينمائي أن فيلم Deapool 3 "ديدبول 3" سيكون أول فيلم يحمل تصنيف "للكبار فقط" في تاريخ شركة الإنتاج.

ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، أكد رئيس استوديوهات مارفل، كيفن فيج، أن الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق الناجحة سوف يستمر تحت رعاية مارفل، بعد إضفاء تعديلات مختلفة على الشخصية.

وقال في مؤتمر صحفي: "سوف تستمر السلسلة بتصنيف للكبار فقط، ونحن نعمل على سيناريو جديد في الوقت الحالي، ويشرف الممثل رايان رينولدز على العملية بنفسه".





وحث "فيج" المعجبين على الصبر والتريث لحين الانتهاء من تنفيذ الجزء المقبل، إذ يمتلئ جدول أعمال رينولدز بأعمال فنية كثيرة في الفترة الحالية.

وأضاف: "رينولدز ممثل ناجح ونحن متحمسون للعمل معه، خاصةً مع اختلاف شخصية ديدبول كثيرًا عن شخصيات عالم مارفل".

الفيلم من تأليف ويندي مولينو وليتزي مولينو، وكانت شركة ديزني قد استحوذت على شركة فوكس (المنتجة للسلسلة) نظير 70 مليار دولار منذ أعوام، فيما عرف بصفقة القرن.