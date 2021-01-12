كاني ويست ينوي كشف تفاصيل "طلاق القرن".. وكارداشيان: لا تذل العائلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصداء واسعة خلفها "طلاق القرن" بين مغني الراب الأمريكي كاني ويست، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وكشف كاني ويست عن رغبته في إعادة كتابة ألبومه العاشر "دوندا"، ليكشف فيه تفاصيل علاقته وانفصاله عن كيم كارداشيان.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن مصدرا مقربا من المغني كشف أن "ألبوم كاني الجديد سيكون حول علاقته وانفصاله عن كيم.. إنه كان يعمل عليه منذ عدة أشهر.. طلبت كارداشيان من ويست عدم إذلال عائلته علنا، لكن مغني الراب يعتزم إخبار المعجبين بالتفاصيل".





وقال موقع "سكاي نيوز عربية" في تقرير سابق: يتوقع أن يكلف الطلاق مبالغ "ضخمة من التسويات" وتقاسم الثروات، خاصة بالنظر إلى ثروة كل منهما، حيث تشير التقارير إلى أن ثروة ويست من الغناء وأعماله الأخرى مثل الأحذية والملابس، تبلغ 1.3 مليار دولار، حيث يعتبر من أغنى الفنانين في العالم، أما كارداشيان، فتبلغ ثروتها حوالي 900 مليون دولار، كما أنها تعتبر من أكثر الشخصيات شعبية على تطبيق "أنستقرام"، حيث يكلف المنشور الدعائي الواحد منها 1.2 مليون دولار.

"كيم وكاني" التقيا أول مرة عام 2004، أثناء تصوير فيديو أغنية لكاني، ولكن العلاقة العاطفية بينهما بدأت عام 2012، وأعلنت كيم في يونيو/حزيران 2012 أنها مرتبطة بكاني، وأعلنت نبأ حملها في طفلتها الأولى نورث في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام، ولديهما معا 4 أطفال، ابنتهما نورث (7 أعوام)، وابنهما ساينت (5 أعوام)، وابنتهما شيكاغو (3 أعوام)، وطفلهما سالم (عام ونصف).