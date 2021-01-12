ختام البورصات العربية.. الإمارات تتصدر المكاسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت بورصتا الإمارات سلسلة مكاسبهما، الثلاثاء، ودعمت أسهم القطاع المالي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي ليصعد لرابع جلسة على التوالي.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.4%، إذ تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك في الإمارات، 0.9%، في حين زاد سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1%.

وفي دبي، زاد مؤشر الأسهم الرئيسي 0.1%، مدعوما بصعود 1.2% لسهم بنك دبي الإسلامي وارتفاع 0.9 % لسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة.

مكاسب 7 جلسات



وسجل المؤشرين القياسين لأبوظبي ودبي مكاسب في 7 من إجمالي 8 جلسات منذ بداية العام.

ومما دعم المكاسب الأوسع نطاقا في المنطقة بجلسة الثلاثاء، أن قفزت أسعار النفط إلى ذروة 11 شهرا صوب مستوى 57 دولارا للبرميل، إذ يعوض تقلص الإمدادات والتوقعات بنزول مخزونات البترول الأمريكية المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا.

وتعتزم السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا إضافية في فبراير شباط ومارس آذار للحيلولة دون زيادة المخزونات.

ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير الإمدادات في الولايات المتحدة نزول مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.

ارتفاع السوق السعودي



وارتفع المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.2%.

وكان سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الأفضل أداء على المؤشر بصعوده 1.4%.

وربح سهم شركة العمران للصناعة والتجارة المصنعة لمكيفات الهواء حوالي، 10% في حين تقدم سهم الشركة المالية المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 8.8%.

وفي قطر، أنهى المؤشر تعاملات اليوم دون تغير يذكر.

وارتفع سهما شركة أريد للاتصالات وشركة بلدنا للسلع الاستهلاكية 2.5 % و2.2% على الترتيب، بينما هبط سهم إزدان القابضة للعقارات 3.5%.

الأسهم المصرية تصعد



وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5%، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلادد، 2.1%.

وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك، إنه لن يسمح لها بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك "تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19.

وانخفضت بعض أسهم القطاع المالي الأخرى مثل سهم كريدي أجريكول مصر وسهم البنك المصري لتنمية الصادرات اللذين هبطا 8.3% و2.2 % على الترتيب.