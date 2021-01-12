شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى عن المصالحة العربية: فرحت كما لم أفرح منذ زمن.. الاتحاد قوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، عن سعادتها بالمصالحة العربية، معبرة عن فرحتها بسبب خطوات المصالحة ولم شمل كل الدول العربية، وكتبت فى تدوينه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ما أسعد خبر لقاء الأخوة وما أغلاه على قلبي، وكم سيكون الربيع الآتي جميلاً عندما يجمع شمل كل الأخوة في حضن الوطن العربى".

وقالت ماجدة الرومى، " في زمن الأحزان اللبنانية المؤلمة والقلق المضنى والمخاطر الجسيمة، أثلج خبر المصالحة العربيّة قلبي وفرحت كما لم أفرح منذ زمن بعيد، لأن في الاتحاد قوة، وهذه الدار العربيّة كلّها داري وتعنيني، فأنا منها ولها تاريخياً، يا رب أَدم على كلّ العرب نعمة الوفاق والسلام".

ويشار إلى أن إعلان "العلا"، كان قد صدر الأسبوع الماضى عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين، "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الإعلان أن توقيع جمهورية مصر العربية على بيان "العُلا"، يوثق العلاقات الأخوية التي تربط مصر الشقيقة بدول المجلس، انطلاقاً مما نص عليه النظام الأساسي بأن التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

وأكد "إعلان العلا"، الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.