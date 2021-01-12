شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تحتفل بتصدر مشاهد مسلسل " لؤلؤ" تريند يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة مى عمر بتصدر مشاهد مسلسل " لؤلؤ" تريند يوتيوب، ونشرت صورة "تجميعة" من التريندات عبر خاصية ستورى على حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة:" مشاهد مسلسل لؤلؤ تحتل تريند اليوتيوب الحمد لله".



مى عمر

انتهت الحلقة الـ12 من مسلسل "لؤلؤ" الذى يتم عرضه على قناة ON، بإبلاغ عم سيد "حمدى هيكل" لؤلؤ "مى عمر" بوفاة والدتها "سلوى عثمان"، وسط تأثر شديد من جانب لؤلؤ بعد معرفه الخبر من والدها، لكن هل تكتشف لؤلؤ حقيقة كذب والدها بشأن وفاة والدتها من أجل سحب الكثير من الأموال منها، هذا ما سوف تكشفه الحلقة الـ 13 المقرر عرضها اليوم الثلاثاء.

وخلال الحلقة 12 يحاول مجدى هلال (إدوارد) إخراج لؤلؤ (مى عمر) من حالة الحزن والاكتئاب التى دخلت فيها، ويعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، ويخبرها أن برنامجا تليفزيونيا شهيرا تواصل معه لاستضافتها فى حلقة، وتفاجئه لؤلؤ بالموافقة على الظهور فى البرنامج.

فى نفس الوقت تقابل كاميليا (نرمين الفقى) مقدم البرنامج، ويدعى محمود التميمى، وتتفق معه على الكشف عن تاريخ لؤلؤ بالكامل فى حلقته التى يستضيفها فيها، وأعطته كل المعلومات اللازمة التى لها علاقه بنشأتها ودخولها الملجأ وسجن والدتها وطبيعة عمل والدها، حتى تكسرها وتبعدها عن الساحة.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.