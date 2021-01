شكرا لقرائتكم خبر عن سر تغيير the weeknd ملامحه فى تصوير كليب أغنيته الأخيرة Save Your Tears والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم العالمى the weeknd محبيه وعشاقه بعد أن ظهر بتغير كبير فى ملامح وجهه بكليبه الأخير "Save Your Tears" وذلك بفضل استخدام "المكياج" إضافة الى بعض "الأطراف اصطناعية" مثلما أكد موقع "لامور"، وجاء تغير ملامح النجم الكندى الشهير لافت لأنظار الملايين ومحط لإثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وتساؤلات حول السبب لظهوره بعد تغير ملامحه.

فى الحقيقة أن ظهور the weeknd بملامح وجه مختلفة تماما جاء تحول منطقى و طبيعى جدا لكل متابعى كليبات النجم الشهير الذى اطلقها خلال الفترة الماضية ، فحسب موقع " بيتفورك" أن كليب "Heartless" الذى اطلقه النجم The Weeknd بدأ فى الاحتفال فى لاس فيجاس، بينما يتعرض النجم الشهير فى كليب "Blinding Lights" الى الكثير من الاذى حيث يظهر فى مقدمة الكليب ووجه ملطخ بالدماء ، بينما ينتهى كليبه الاحق الذى حمل اسم "In Your Eyes" بقطع رأس المغنى .

ثم يأتى التسلسل واضح ليصل كليب " Too Late " الذى يظهر رأس the weeknd التى تم قطعها خلال وصلها بجسد أحد الأشخاص ، و مع ظهور النجم الكندى الشهير فى حفل " American Music Awards " و هو يربط رأسه و تظهر عليها الكدمات الواضحة وهو ما أثار ضجة كبيرة كان من الطبيعى فى كليب " Save Your Tears " و هو من اخراج Cliqua و الذى اطلق مؤخرا أن يكون the weeknd بملامح مختلفة تماما عن الملامح المألوفة .

يذكر أن الكليب الجديد للنجم the weeknd و الذى حمل اسم " Save Your Tears "هو من اخراج Cliqua ، و استطاع الكليب أن يحصد سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل قطاع كبير من المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .