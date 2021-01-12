شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء عبدالغفور البرعى بقوا جدود وآباء وأمهات لشباب على وش جواز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يصدق الكثيرون أن 25 عاماً مرت على العرض الأول لمسلسل " لن أعيش فى جلباب أبى"، وفى كل مرة يعرض فيها المسلسل يشهد إقبالاً شديدا على مشاهدته وكأنه يعرض لأول مرة، حيث ارتبط الجمهور العريض بأبطال هذا العمل وشعروا أنهم جميعاً من أفراد عائلاتهم، من شدة الصدق والواقعية التى جسد بها هذا العمل تفاصيل معظم الأسر المصرية.

وتعلق الملايين بأفراد عائلة الحاج عبدالغفور البرعى وأبنائه "عبدالوهاب وسنية ونوفا وبهيرة ونظيرة " ، وربما رأى البعض صورته فى شخصية أحد هؤلاء الأبناء.

والآن بعد 25 عاما من عرض المسلسل قد لا يصدق الملايين الذين يتابعون عرضه كلما تمت إعادته على إحدى الشاشات أن أبناء الحاج عبدالغفور البرعى أصبح لهم أحفاد وأبناء وبنات فى سن الزواج.



وفاء صادق وابنائها

وفى هذ التقرير نعرض للقراء الجانب الأسرى فى حياة أبطال المسلسل من أبناء الحاج عبدالغفور البرعى الذين رأيناهم خلال المسلسل شباب ومراهقين وطلبة، وكيف أصبحوا الآن بعد 25 عاما أجداد وآباء وأمهات لشباب تزوجوا أو "على وش جواز ".

حيث أعلنت منذ ساعات الفنانة ناهد رشدى والتى قامت بدور الابنة الكبرى "سنية" فى المسلسل استقبالها حفيدها الأول رامى، و نشرت صورة لغرفة المستشفى التي تم ولادة حفيدها فيها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتنهال عليها المباركات.

و كانت الفنانة ناهد رشدى متزوجة خلال فترة تصوير المسلسل، وكان ابنها أحمد يبلغ من العمر 8 سنوات بينما كانت ابنتها دينا 3 سنوات، وتزوج ابنها أحمد منذ ثلاث سنوات.

أما " عبدالوهاب " الذى جسد شخصيته الفنان محمد رياض فإنه الآن أب لشابين من زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين ، وهما آدم وعمر ، وقد شارك الفنان محمد رياض جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام" صورة لابنه عمر، والذى بدت ملامحه مطابقة لوالده فى عمر الشباب بدرجة كبيرة.



محمد رياض وابنه

فى حين أن الابنة "بهيرة" والتى جسدت شخصيتها الفنانة وفاء صادق احتفلت خلال عام 2020 بنجاح ابنها فى الثانوية العامة ، حيث إنها الأن أم لشابين هما طارق ونور الذين ظهرت بصحبتهما فى بعض الصور، وهما الآن طلاب فى الجامعة.

أما نوفا أو نفيسة التى جسدت شخصيتها الفنانة منال سلامة زوجة المخرج عادل أديب فلديها من الأبناء شاب وشابة هما "على وأميرة" ، واحتفلت منذ عامين بتخرج ابنها على من الجامعة.

فيما ابتعدت "نظيرة" أصغر أبناء الحاج عبدالغفور البرعى والتى جسدت شخصيتها الفنانة الموهوبة حنان ترك عن الفن والأضواء وتفرغت لرعاية أبنائها الخمسة " يوسف وأدم ومحمد ومريم ومنى"، وتكتفى حنان ترك بين حين وآخر بنشر صور لها بصحبة أبنائها بعيدا عن المجال الفنى.



منال سلامة وابنتها



حنان ترك وعائلتها



حنان ترك وزوجها وابنتها



حنان ترك وابنها



منال سلامة وعائلتها



وفتاء صادق وابنها



وفاء صادق وابنائها



ابنة منال سلامة



وفاء صادق مع ابنتها



ابن الفنان محمد رياض