شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أصالة عن صورة مع صديقتها: أفضل صديقة طفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت شام الذهبى ابنة النجمة أصالة نصرى، جمهورها ومتابعيها بصور لها مع والدتها وصديقتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة إن أمها رزقت بابنة أخرى فى إشارة إلى أن صديقتها بمثابة أختها، قائلة فى تعليقها عليها "لقد رُزقت بابنة أخرى.. أفضل صديقة طفولة وأخت (تلا)".

يأتى هذا بعدما سبق ووجهت شام الذهبى، رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت صورتين تجمعهما، وكتبت عليهما، "حبى لك لا يوصف، أنتى كل شىء، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق أنتى الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شىء، بطلتى الخارقة".

وعلقت الفنانة أصالة، قائلة "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلي يا دنيتي الحلوة وأجملّ استثماراتي".

يذكر أن النجمة السورية أصالة، كانت قد طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم" طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.