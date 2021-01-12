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هل التجميل حوّل كلو كاردشيان لنسخة من شقيقتها كيندال جينر؟ صور

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القاهرة - سامية سيد - تٌعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان أنها مصابة بحالة من الهوس بإجراء الإجراءات التجميلية و عمليات التجميل التى غيرت ملامحها بنسبة كبيرة، وهو ما يظهر بوضوح إذا قارنت صورها منذ عدة سنوات والصور التى تنشرها الآن.

كلو كاردشيان

لاحظ مرتادو صفحة كلو كاردشيان على موقع "انستجرام " أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 36 عاما) ظهرت بإحدى الصور التى نشرتها مؤخرا و التقطتها بطريقة الـ " SELFIE MIRROR " فى الـ GYM و يظهر بها جزء من وجهها، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنها أصبحت قريبة الشبه من شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع و السوبر موديل الشهيرة كيندال جينر، و خاصة بعد أن فقدت الكثير من الوزن الزائد إضافة الى تغير كلو ذات الـ ( 36 عام ) لون شعرها للون البنى ، وفكان من المعروف فيما قبل أن كلو كاردشيان أكثر ما يميزها هو شعرها الأشقر.

كلو و كيندال
كلو و كيندال

حصدت الصورة التى أثارت الجدل أكثر من 1.6 مليون LIKES على صفحة كلو كاردشيان الخاصة على موقع " انستجرام " ، وذلك بالرغم من تشبيهها بكيندال جينر التى تعد واحدة من جميلات منصات عروض الازياء فى العالم .

 

كيندال جينر (1)
كيندال جينر (1)

 

 

كيندال جينر (2)
كيندال جينر (2)

 

كيندال جينر (3)
كيندال جينر (3)

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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