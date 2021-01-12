شكرا لقرائتكم خبر عن هل التجميل حوّل كلو كاردشيان لنسخة من شقيقتها كيندال جينر؟ صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تٌعرف نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان أنها مصابة بحالة من الهوس بإجراء الإجراءات التجميلية و عمليات التجميل التى غيرت ملامحها بنسبة كبيرة، وهو ما يظهر بوضوح إذا قارنت صورها منذ عدة سنوات والصور التى تنشرها الآن.

لاحظ مرتادو صفحة كلو كاردشيان على موقع "انستجرام " أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 36 عاما) ظهرت بإحدى الصور التى نشرتها مؤخرا و التقطتها بطريقة الـ " SELFIE MIRROR " فى الـ GYM و يظهر بها جزء من وجهها، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنها أصبحت قريبة الشبه من شقيقتها نجمة تليفزيون الواقع و السوبر موديل الشهيرة كيندال جينر، و خاصة بعد أن فقدت الكثير من الوزن الزائد إضافة الى تغير كلو ذات الـ ( 36 عام ) لون شعرها للون البنى ، وفكان من المعروف فيما قبل أن كلو كاردشيان أكثر ما يميزها هو شعرها الأشقر.



كلو و كيندال كلو و كيندال

حصدت الصورة التى أثارت الجدل أكثر من 1.6 مليون LIKES على صفحة كلو كاردشيان الخاصة على موقع " انستجرام " ، وذلك بالرغم من تشبيهها بكيندال جينر التى تعد واحدة من جميلات منصات عروض الازياء فى العالم .



كيندال جينر (1)



كيندال جينر (2)