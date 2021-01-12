شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى كواليس تصوير أغنية كأس العالم لكرة اليد × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسنى صورا من كواليس تصوير الكليب الرسمى الخاص بأغنية بطولة كأس العالم لكرة اليد، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجارى، وشارك تامر صوره مع فريق عمل الأغنية الرسمية للبطولة، مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".





ووقع الاختيار على النجم تامر حسنى ليكون الواجهة الفنية المصرية لكأس العالم لكرة اليد، حيث يقدم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة وأسوان والجلالة بالعين السخنة، وسيكون أيضًا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضى عالمى ضخم يعد الأول من نوعه فى مصر. وقدم النجم تامر حسنى معه فى العمل مطرب الراب مروان موسى، ومطربة صاعدة من اكتشافه، هى هدى الشربينى، لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، والكليب من إخراج أشرف حمدى، فيما سيقام افتتاح مونديال اليد غدًا الأربعاء.

وحققت أغنية "أرفع أيدك" للنجم تامر حسنى، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد أكثر من مليون و300 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا..

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض..

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس..على على السقف