صور| أحدث ظهور لـ"أصالة" وابنتها شام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري متابعيها بصورًا تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت شام في صورة أخرى رفقة صديقتها، علقت :"سعيد بأختي الثانية، صديقتي منذ الطفولة".

وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًأ، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

من ناحية أخرى انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود علاقة زواج تجمع طارق العريان ونيكول سعفان، بعد انفصاله عن المطربة السورية أصالة نصري.