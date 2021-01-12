صورة| دينا الشربيني مع عمرو يوسف في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة دينا الشربينى، متابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع " انستجرام".

وظهرت دينا في الصورة رفقة الفنان عمرو يوسف، وكتبت على الصورة :"مع أعز أصدقائي. "

وبدأت الفنانة دينا الشربينى تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الرمضاني المقبل والذي يحمل اسم "قصرالنيل" وتجسد دينا الشربينى دور فتاة أرستقراطية خلال فترة الستينيات، ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدي وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.