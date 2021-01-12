الصور الأولى لـ"علي حميدة" من مستشفى معهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يتواجد الفنان علي حميدة في مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج اللازم، بقرار من وزيرة الصحة بعد مناشدته بأحد البرامج التليفزيونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورتين للفنان علي حميدة من داخل المستشفى، ظهر وهو يستعد للصلاة.

وكشف الفنان علي حميدة، تفاصيل حالته الصحية، قائلا: "ليلة رأس السنة زمايلي كانوا عاملين حفلات وأنا عند الدكتور بتألم وحالتي صعبة".

أضاف حميدة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "حصلي حصوة في المرارة عملت انسداد، وفي نفس الوقت جالي إمساك لمدة 10 أيام، وحولوني على المستشفى، سافرت بلدي مطروح عشان أبقى وسط العائلة عشان حد يراعيني".

تابع: "أنا للأسف إمكانياتي لا تسمح، أنا دفعت للضرائب 13 مليون، أنا الفنان الوحيد اللي دفع المبلغ ده، وأخدوا شقتي على النيل ثمنها 5 مليون جنيه، وشقة تحتها كنت عاملها للخير وللناس الغلابة، وكان عندي فيلا في مرسى مطروح بعتها، و3 عربيات، وحاجاتي كلها أخدوها".

وواصل باكيا: "أنا في مرسى مطروح ومستني تقرير من طبيبي، يا هيحولني الإسكندرية يا هعمل في مطروح عملية، وإمكانياتي والله لا تسمح مصاريف علاجي".